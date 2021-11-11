Haberler Yaşam Haberleri Ordu'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini 4 çocuğunun gözleri önünde önce ezdi, sonra tekmeledi
Giriş Tarihi: 11.11.2021 20:52 Son Güncelleme: 11.11.2021 20:57

Ordu'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini 4 çocuğunun gözleri önünde önce ezdi, sonra tekmeledi

Ordu’da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini 4 çocuğunun gözleri önünde önce ezdi, sonra tekmeledi

Ordu'nun Korgan ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İbrahim Pişkin (47), boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'i, yolda yürüdüğü sırada çocuklarının gözü önünde kullandığı taksiyle ezdi, ardından araçtan inerek tekmeledi. Taksi ile duvar arasına sıkışarak ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldığı sırada ambulansta hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından linç edilmeye kalkışılan Pişkin, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçedeki Merkez Caddesi üzerinde önünde meydana geldi. Kendisine ait taksiyle seyir halinde olan İbrahim Pişkin, çocukları ile birlikte yolda yürüyen boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin ile karşılaştı. Pişkin, aracını yolda yürüyen eşinin üzerine sürerek duvara sıkıştırdı.

YERE YIĞILAN KADINI TEKMELEDİ

Çocuklarının çığlığına aldırış etmeyen Pişkin, araçtan inerek yere yığılan eşini tekmeledi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, müdahale ettiği saldırganı linç etmeye çalıştı. Olay yeri yakınındaki jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kalabalığın içerisinden çıkarılan Pişkin, gözaltına alındı.

AMBULANSTA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ise yaralı kadını ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıkardı. 4 çocuk annesi Pişkin, tüm müdahaleye rağmen ambulansta hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücrette AK Parti ve kabineden önemli açıklamalar
Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu, kaç yaşında, hastalığı nedir? Hakan Ural Neler Oluyor programında neden yok?
SON DAKİKA: Hakan Ural'ın son durumu nasıl oldu? Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl ve hastalığı nedir, yoğun bakıma mı kaldırıldı?
Tacizcisi 30 sene sonra onu bulmuştu! Profesöre taciz davasında flaş gelişme!
Dünya, Bayraktar TB2'yi çözemeden Haluk Bayraktar yeni müjdeleri sıraladı: 2 yeni SİHA geliyor!
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir? İşte detaylar...
Acıların kadını Şenay Gürler’in hayatı Yeşilçam filmi gibi…
Yeşilçam’ın efsanesi Kuzey Vargın’ın kızı Tuğçe Vargın ortalığı birbirine kattı! Katliam yapacağım
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye giriyor
Son dakika: Dünya futbolunu sarsacak iddia! 'Messi' derken şimdi de Ronaldo...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ordu'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini 4 çocuğunun gözleri önünde önce ezdi, sonra tekmeledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA