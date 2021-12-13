Ordu’da maganda dehşeti: Doktor hastaneye kaldırıldı!

Olay, dün ilçenin Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonunda çiçek sulayan özel bir hastanede görevli kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Dr. Aksın Serarslan bir anda kanlar içerisinde kaldı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Serarslan'ın başına saçma isabet ettiği belirlendi. Kafa travması teşhisi konulan Serarslan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Serarslan'ın tedavisi sürüyor. Polis, evde yaptığı incelemede balkon camlarında kırıklar tespit ederken, tüfeği kimin ateşlediğini araştırıyor.