Organ naklinin babası Alper Demirbaş hayatını kaybetti

Antalya'da 7 binden fazla böbrek nakli yaparak ünü ülke sınırlarını aşan Prof. Dr. Alper Demirbaş'tan (60) acı haber geldi. İstanbul'daki bir hastanede akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olan Prof. Dr. Alper Demirbaş, enfeksiyon nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 3 haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Demirbaş, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 15 yıldır özel bir hastanenin Organ Nakli Merkez Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Demirbaş, hastalığı nedeniyle 25 Ekim'de görevini bırakmak zorunda kalmıştı.Türkiye'de ilk doku uyumsuz böbrek nakli, ilk kan grubu uyumsuz böbrek nakli, ilk böbrek pankreas nakli programı ve Antalya'da ilk kadavra vericili ve canlı vericili karaciğer naklini yapan isim olarak bilinen Demirbaş, evli ve 1 kız 1 de erkek çocuğu babasıydı. Prof. Dr. Alper Demirbaş, 28 yıldır organ nakli, 36 yıldır da sayısız genel cerrahi ameliyatları gerçekleştirerek binlerce hastanın sağlığına kavuşmasını sağladı. Demirbaş son olarak geçtiğimiz hafta sağlıkta sosyal sorumluluk ödülüne layık görülmüştü. 7 binden fazla böbrek nakli operasyonuna imza atan Demirbaş, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın yıllar önce kendisine Antalya ikinci sıradan milletvekilliği teklif etmesine rağmen "Hastalarım doktorsuz kalır" diyerek milletvekilliğini kabul etmemişti. Demirbaş'ın ölümünün ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ve yetiştirdiği onlarca profesör taziye mesajı yayınladı.