Organize suç örgütüne şafak baskını: 106 gözaltı

Adana merkezli 10 ilde, elebaşı yurt dışında firarda olan Ramazan Baygara'nın yönettiği organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 403 adrese eş zamanlı baskınlarda 106 şüpheli yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda el yapımı patlayıcı ve silah ele geçirildi. Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin 54 ayrı olaya karıştıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, silahlı tehdit, mala zarar verme, nitelikli yağma ve haraç, 6136 sayılı kanuna muhalefet, genel güvenliği tehlikeye sokma, özel hayatın gizliliğini ihlali gibi 54 ayrı olaya karıştıkları belirlendi.

Sena UYANER/SABAH