Organlarını bağışladı 4 hastaya can oldu

İstanbul'da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine beyin kanaması şikâyetiyle getirilen ve 9 günlük tedaviye yanıt vermeyen 44 yaşındaki hastanın beyin ölümü gerçekleşince 17 yaşındaki oğlu, annesini ve dedesini, babasının organlarını bağışlamaya ikna etti. Hastanenin Organ Nakli Koordinatörü Kadir Bezcioğlu, "Hastamızın 17 ve 13 yaşında 2 evladı vardı, onlara sormak istediler. Çocukların anne ve dedeyi ikna ettiğini öğrendik. Çocuklar net bir tavır sergiledi. Hastamızın karaciğeri ve bir böbreği buradaki hastalarımıza, bir böbrek Bursa'ya, bir akciğeri de Koşuyolu'ndaki bir hastaya başarılı şekilde nakledildi. Bir hasta 4 hastaya can oldu" dedi.Başhekim Prof. Dr. Necdet Sağlam, beyin ölümü gerçekleşen hastanın potansiyel organ bağışçısı olması halinde aile ile konuşulduğunu anlatarak şunları söyledi: "Aileleri ikna etmek için bir çaba içinde oluyoruz ama zorlayıcı olmuyoruz. Ailelerin en çok ikna olmakta zorlandıkları şey gerçekten beyin ölümü olup olmadığı konusundaki şüpheleri. Modern tıbbın beyin ölümü kararı vermesi çok zor ve bu tamamen objektif kriterlere göre veriliyor. Hasta yakınları organ bağışını kabul ederse süreç hızlıca gelişiyor." Dr. Hüseyin Kerem Tolan da "Bir hasta beyin ölümü yaşadıktan sonra organlarını bağışladığı zaman 8 kişinin hayatını değiştirebiliyoruz. 2022'de 772 karaciğer nakli yapılmış. Bunun sadece 30'u kadavradan. Kadavradan nakli tercih ederiz" dedi. Nefroloji Uzmanı Doktor Zeki Toprak, "Dünyada yüzde 80 kadavra nakil yapılırken bizde yüzde 80 canlı nakil yapılıyor. Halkımızda duyarlılığı artırmamız lazım" diye konuştu.