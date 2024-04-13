Orman şehidi anısına yaptırılan çeşmenin muslukları çalındı

Şahin Akdemir, Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkiinde 18 Ağustos 2021'de çıkan yangınla mücadele eden ekibe su taşıdıktan sonra bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevler arasında kalarak hayatını kaybetmişti.

Beyoğlu Belediyesi eski Başkanı Haydar Ali Yıldız, Şahin Akdemir'in anısının yaşatılması için Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi Turabibaba Caddesi'nde hayrat çeşmesi yaptırmıştı.

Orman yangını şehidi Şahin Akdemir'in anısına yaptırılan hayratın tüm muslukları çalındı. Meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlatıldı.