Orman ürünleri taşımacılığında dijital takip dönemi

Ülkemizde orman ürünlerinin üretimlerin taşınmasında her yıl 1,2 milyon taşıma belgesi düzenleniyor. Orman ürünleri, ülke genelinde fabrikalara, atölyelere ve ticarethanelere gönderilirken, ithal edilen emval de kara ve demir yolları kullanılarak naklediliyor.

ATS düzenlemesi ile araçlara takılacak cihazlar, Orman Genel Müdürlüğü sistemine tam uyumlu olacak. Montaj sonrası cihazın ID numarası, araç plakası, şase numarası ve araç sahibine ait bilgilerle birlikte işletme şefliklerine başvurularak sisteme kayıt yapılacak.

Yeni sistem sayesinde araçların konumu, güzergâhı, taşıma saati, süresi ve bölge ihlalleri anlık olarak izlenecek. Konum bilgisinde kesinti yaşanması durumunda ise kademeli yaptırımlar uygulanacak. İlk kesintide araç sahibi ve emval sahibi uyarılacak, aynı yıl içinde ikinci kesintide araca 15 gün, üçüncü kesintide 3 ay, dördüncü kesintide ise 1 yıl süreyle taşıma izni verilmeyecek.

AMAÇ: KAÇAKÇILIĞI ÖNLEMEK, ORMANLARI KORUMAK

Orman Genel Müdürlüğü bu uygulamanın usulsüz nakliyatı önlemek, kaçak orman emvalini engellemek ve ormanların korunmasını sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Düzenleme, Avrupa Birliği'nin Ormansızlaşmanın Önlenmesi Tüzüğü ile de uyumlu olması bakımından önem taşıyor.