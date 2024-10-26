Orman yangınına karşı seferberlik

Denizli'nin Merkezefendi ve Babadağ ilçeleri sınırlarında kalan Karcı Dağı'nda ormanlık alanda 24 Ekim 2024 Perşembe günü orman yangını çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının ikinci gününde müdahaleye devam ediyor. Zorlu arazi şartlarına rağmen karadan müdahale gece saatlerinde de yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Ulaşımın zor ve sarp bölgede devam eden yangında, ekiplerin gece boyu cansiperane mücadelesine rağmen alevler kontrol altına alınamadı. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri alevlere karşı zorlu arazi şartlarında büyük mücadele veriyor.