Orman yangınları için havadan karadan denetim

Yaz aylarında artan orman yangınlarının ardından Aras EDAŞ özellikle ağaçlık bölgelerde denetimlerini sıklaştırdı. Arıza bakım onarım ekipleri, sorumluluk bölgesindeki ormanlık alanlara yakın enerji hatlarını, termal kamera ve İHA'lar ile havadan ve karadan sürekli denetliyor.

Türkiye genelinde meydana gelen ve yüz binlerce hektar alanın yanmasına neden olan orman yangınları, Aras EDAŞ'ı denetimlerini artırmaya yöneltti. Elektrik hatları ve trafolarda oluşabilecek muhtemel arızalar, termal kameralar sayesinde sıcaklık değişimlerinden tespit ediliyor. Kaçak elektrikle mücadelede etkin olan İHA'lar da arıza tespitinde aktif olarak kullanılıyor.

TEKNOLOJİYE YATIRIMLA YANGINLAR ÖNLENECEK

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yedi ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Aras EDAŞ'ın Genel Müdürü Fikret Akbaş, teknolojik yatırımların olası felaketlerin önlenmesinde büyük rol oynadığını belirtti. Akbaş, termal kameralar sayesinde gözle görülemeyen arızaları erkenden tespit edebildiklerini ve bu sayede anında müdahale şansı yakaladıklarını söyledi. "Teknolojiye yaptığımız yatırımlar sayesinde olası bir orman yangınının önüne geçebiliyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Akbaş, özellikle ağaçlık alanlarda denetimleri sıklaştırdıklarını ve enerji hatlarının geçtiği ormanlık bölgelerde daha hassas davrandıklarını ifade etti. İnsansız hava araçlarının denetimlerde aktif kullanıldığını belirten Akbaş, Türkiye'de ilk defa bir elektrik dağıtım şirketi olarak envanterlerine kattıkları İHA'nın termal kamerası sayesinde daha etkin denetimler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Enerji ve hizmet kalitesini sürekli artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Akbaş, İHA'larla yatırım programındaki bölgelerde haritalandırma çalışması yaptıklarını ve enerji hatlarındaki arızaları önceden tespit ederek hızlı müdahalede bulunduklarını söyledi. İHA'lar ayrıca kaçak elektrikle mücadelede de aktif görev yapıyor.

Yaklaşık 90 dakika havada kalarak 45 km'lik alanda uçuş yapabilen İHA'lar, orman yangınlarıyla mücadelede ve kaçak elektrikle etkin mücadelede önemli bir rol üstleniyor.