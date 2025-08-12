Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor: Çanakkale’de alevler kontrol altına alındı! Uşak’ta alevlerle mücadele devam ediyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Çanakkale'de 2220 kişi tahliye edildi" dedi.

16 HAVA ARACI ÇALIŞMALARA KATILDI

Çanakkale yangınına 16 hava aracının müdahale ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Tedbir amaçlı enerji kesintisi oldu. Bin 131 aboneye elektrik verilemiyor. Doğal gaz akışı ise yeniden verilecek. 139 kişi yangından etkilendi. 4 kişinin tedavisi devam ediyor. Hasar tespiti de sürüyor. 2 bin 249 haneye elektrik verildi" dedi.

UŞAK'TA ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak için cansiperane mücadele veriyor.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Yenice ve Paşacık Köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan ise ihbarda bulundu.

5 HELİKOPTER HAVALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Orman yangınına havadan hem TSK'ya hem de Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 5 yangın söndürme helikopteri ile karadan ise çok sayıda arazöz, iş makinesi ve ekiple müdahale ediliyor.