Ormanda “Gal Arısı” tespit edildi: Mücadele başladı

Kestane ağaçlarının yeni dallarını "gal" adı verilen bir malzeme ile kaplayan ve ağaçların meyve oluşturmasını engelleyen gal arısı, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahası ormanlarında tespit edildi. Kestane ağaçlarını tahrip ederek orman gelirlerini düşüren orman zararlısına karşı mücadele başlatıldı. Mücadele Kapsamında gal arısı tespit edilen ormanlara, gal arılarıyla savaşması için "Torymus sinensis" adı verilen bir tür yırtıcı böcek bırakıldı.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Samsun Orman İşletme Müdürlüğü, Salıpazarı Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahalarında tespit edilen kestane gal arısına karşı biyolojik mücadele başlattı. Bu zararlı, kestane ağaçlarının sürgün uçlarında gal oluşumuna neden olarak meyve ve büyüme kaybına yol açıyor.

Samsun Orman İşletme Müdürlüğü çalışma bölgesindeki bazı alanlarda gal arısına karşı yapılan bu mücadelede, laboratuvar ortamında üretilen "Torymus sinensis" isimli böcekler kullanılıyor. Bu faydalı yırtıcılar, gal arısı zararlısını kontrol altına almak amacıyla doğaya salındı. Salıpazarı Orman İşletme Şefliği sınırlarındaki Yayla Mahallesi'nde yoğun olarak bulunan kestane ağaçlarına 200 adet Torymus sinensis salındı.

Gal arısının zararını ortadan kaldırmak için üretilen bu yararlı yırtıcı böceklerin doğaya salımı, önümüzdeki günlerde de artarak devam edecek. Bu biyolojik mücadele yöntemi, kestane ormanlarının korunması ve sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.