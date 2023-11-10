Haberler Yaşam Haberleri Ormanlık alanda yanmış erkek cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 11.11.2023

Ormanlık alanda yanmış erkek cesedi bulundu

Ormanlık alanda yanmış erkek cesedi bulundu
Zonguldak'ta yol kenarındaki ormanda benzin dökülerek yanmış 50'li yaşlarda erkeğe ait ceset bulundu. Güvenlik güçleri cinayet üzerinde dururken, ölen kişinin kimliği araştırılıyor. Olay, dün öğle saatlerinde Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta meydana geldi. Yoldan geçenler, yandaki ormanda yanmış cesedi fark edip, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin 50'li yaşlarda erkeğe ait olduğu belirlenirken, kimliği ise tespit edilemedi. Jandarma ve polis tarafından yapılan ortak incelemede, ölen kişinin benzin dökülerek yandığı saptandı. Cinayet ihtimali üzerinde duran ekipler, çevredeki cam şişe, sigara izmariti gibi tüm delil unsurlarını toplarken, aynı zamanda toprak zemindeki ayak izleri de incelenip, kalıbı çıkarıldı. Cenaze aracına alınan ceset, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Özel’den küstah sözler: Başkan Erdoğan’ı yönelik o çıkışına tepki yağdı: Haddini bil!
ABD'den itiraf: Filistinliler katledildikçe İsrail ve ABD dünyadan izole oluyor
Son dakika: Yargıtay'dan AYM açıklaması
Son dakika: Başkan Erdoğan: İsrail sabrımızı zorluyor, hayalden uyanacakları günler yakındır
İYİ Parti'de istifa depremi! Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem istifa etti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Trabzonspor, evinde Konyaspor’u devirdi! Onuachu yıldızlaştı, Fırtına üst üste 2. kez kazandı…
BM'den Gazze'deki soykırıma ilişkin açıklama: Ekmek sırasındaki insanlar bile vuruluyor
İsrail'den kalleş saldırı: Sürgün yolundaki sivilleri bombaladı!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ormanlık alanda yanmış erkek cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA