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Giriş Tarihi: 20.9.2022 13:17

Orta ve Doğu Karadeniz için yarın kuvvetli sağanak uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

AA
Orta ve Doğu Karadeniz için yarın kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Gümüşhane ve Bayburt çevresinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, özellikle iç kesimlerde yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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Orta ve Doğu Karadeniz için yarın kuvvetli sağanak uyarısı
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