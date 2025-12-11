Haberler Yaşam Haberleri OSB’deki korkutan yangın kontrol altında! Alevlerle 10 saat süren savaş
Giriş Tarihi: 11.12.2025 01:14

OSB'deki korkutan yangın kontrol altında! Alevlerle 10 saat süren savaş

Organize Sanayi Bölgesi’nde kimya üretimi yapan bir fabrikada çıkan büyük çaplı yangın, yaklaşık 10 saatlik zorlu mücadelenin ardından tamamen söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor.

OSB’deki korkutan yangın kontrol altında! Alevlerle 10 saat süren savaş
Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, olay yerinde yaptığı açıklamada yangının öğle saatlerinde başladığını, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındığını söyledi. Vali Makas, fabrikanın kimya üzerine çalışması nedeniyle müdahalenin büyük risk taşıdığını vurgulayarak: "Araç ve personel noktasında en üst düzeyde müdahale yaptık. Yangın tamamen söndürüldü, soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceğini öngörüyoruz." dedi.

ÇEVRE İLLERDEN YOĞUN DESTEK

Yangına müdahalede çevre illerin kritik katkı sunduğunu belirten Makas, İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde büyük bir ekip çalışması yürütüldüğünü açıkladı.

Toplam 80 araç ve 262 itfaiye personeli, sağlık ekipleri, Kızılay, emniyet, jandarma ve diğer kurumlarla birlikte 462 personelin sahada görev aldığını ifade eden Makas, şunları söyledi: "Ankara, Kırşehir, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Samsun ve Kayseri'den çok sayıda ekip destek için geldi. AFAD'ın termal dronlarıyla tespitler yapıldı. MKE, Garnizon Komutanlığı, Tüpraş ve Tarım-Orman Bakanlığı da yoğun destek verdi."

DUMANDAN ETKİLENEN 3 PERSONEL TABURCU EDİLDİ

Yangında bir fabrika işçisi ile iki itfaiye personelinin dumandan etkilendiğini, yapılan tedavilerin ardından sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Makas, basın mensuplarına da teşekkür ederek: "10 saattir bizleri yalnız bırakmadınız." ifadelerini kullandı. Soğutma çalışmalarının sabaha kadar sürmesi bekleniyor.

OSB’deki korkutan yangın kontrol altında! Alevlerle 10 saat süren savaş
