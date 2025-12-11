OSB’deki korkutan yangın kontrol altında! Alevlerle 10 saat süren savaş

ÇEVRE İLLERDEN YOĞUN DESTEK

Yangına müdahalede çevre illerin kritik katkı sunduğunu belirten Makas, İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde büyük bir ekip çalışması yürütüldüğünü açıkladı.

Toplam 80 araç ve 262 itfaiye personeli, sağlık ekipleri, Kızılay, emniyet, jandarma ve diğer kurumlarla birlikte 462 personelin sahada görev aldığını ifade eden Makas, şunları söyledi: "Ankara, Kırşehir, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Samsun ve Kayseri'den çok sayıda ekip destek için geldi. AFAD'ın termal dronlarıyla tespitler yapıldı. MKE, Garnizon Komutanlığı, Tüpraş ve Tarım-Orman Bakanlığı da yoğun destek verdi."