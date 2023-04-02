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Giriş Tarihi: 3.4.2023

Osmangazi konteyner kent kuruyor

İHA
Osmangazi konteyner kent kuruyor
Bursa Osmangazi Belediyesi depremin yaralarını sarabilmek için büyük mücadele sergiliyor. Arama kurtarma ekibinin yanı sıra araçlarının büyük bölümünü ve birçok personelini depremden etkilenen illere gönderen belediye enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılmak üzere çöp kamyonları ve temizlik araçlarını da deprem bölgesine yolladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şu anda yoğunlaşmış oldukları bölgelerin İslahiye, Antakya ve Samandağ olduğunu belirterek, İslahiye'de 15 bin metrekare alan üzerine konteyner'den mahalle kurduklarını söyledi. Konteynerlere 100 hane yerleşecek.

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Osmangazi konteyner kent kuruyor
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