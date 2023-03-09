Osmaniye’de depremi yaşayan 112 Çağrı Merkezi çalışanları o anlarda bir an olsun görevlerini bırakmadı

İlk çağrıdan sonra da yoğun şekilde bina yıkılmalarıyla ilgili aramalar geldiğini belirten Karalök, "O gün gerçekten çok zordu. O an biz de panikledik, vatandaşlar da panikledi. Çağrıları alıp ekipleri yönlendirmeye başladıkça o paniğimiz azaldı ve görevimize konsantre olmaya başladık. O gün tüm personel, çağrı almaya çalıştık. İşimizi düzgün ve verimli şekilde yaptığımıza inanıyorum." diye konuştu.

Karalök, depremden sonraki günlerde özellikle enkaz altından merkezi arayanların olduğunu ve ekipleri hızlı şekilde verilen adreslere yönlendirdiklerini ifade etti.