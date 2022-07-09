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Giriş Tarihi: 9.7.2022 09:48 Son Güncelleme: 9.7.2022 10:10

Osmaniye'de evlat dehşeti! Annesiyle tartışan babasını öldürdü

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde kan donduran bir olay geldi. İsa S. (23,) annesiyle tartışan babası İsmail S.'yi pompalı tüfekle peş peşe ateş ederek öldürdü. İsa S. polis ekiplerince gözaltına alınırken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
Osmaniye’de evlat dehşeti! Annesiyle tartışan babasını öldürdü

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinden gelen haber deyim yerinde ise kan dondurdu. 23 yaşındaki İsa S., annesiyle tartışan babası İsmail S.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. İşte detaylar...

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçe ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mahmut Hoca Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İsmail S. eşiyle tartışmaya başladı. çiftin oğulları İsa S.'nin (23) de dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada kavga sesini duyup, eve gelen komşuları Mehmet B. araya girerek baba ile oğlunu sakinleştirmek istedi.

POMPALI TÜFEKLE PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın daha da büyümesiyle evde bulunan av tüfeğini alan İsa S., babasına peş peşe ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar İsmail S. ve kavgaya ayırmaya çalışan Mehmet B.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İsmail S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Mehmet B. ise sağlık ekiplerince Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İsmail S.'nin cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. İsa S.'yi gözaltına alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Osmaniye'de evlat dehşeti! Annesiyle tartışan babasını öldürdü
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