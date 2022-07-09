Osmaniye’de evlat dehşeti! Annesiyle tartışan babasını öldürdü

POMPALI TÜFEKLE PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın daha da büyümesiyle evde bulunan av tüfeğini alan İsa S., babasına peş peşe ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar İsmail S. ve kavgaya ayırmaya çalışan Mehmet B.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.