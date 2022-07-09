Osmaniye’de evlat dehşeti! Annesiyle tartışan babasını öldürdü

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinden gelen haber deyim yerinde ise kan dondurdu. 23 yaşındaki İsa S., annesiyle tartışan babası İsmail S.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. İşte detaylar...
TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Olay, dün akşam saatlerinde Bahçe ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mahmut Hoca Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İsmail S. eşiyle tartışmaya başladı. çiftin oğulları İsa S.'nin (23) de dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada kavga sesini duyup, eve gelen komşuları Mehmet B. araya girerek baba ile oğlunu sakinleştirmek istedi.
HAYATINI KAYBETTİ
Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İsmail S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Mehmet B. ise sağlık ekiplerince Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İsmail S.'nin cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. İsa S.'yi gözaltına alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.