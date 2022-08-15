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Giriş Tarihi: 15.8.2022 14:02 Son Güncelleme: 15.8.2022 14:09

Osmaniye'de feci kaza! TIR'a çarptı: 2 ölü 2 yaralı!

TIR'a arkadan çarpan otomobildeki sürücü Hasan Balcı (51) ve Ali Yapan (50) yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı.

DHA
Osmaniye’de feci kaza! TIR’a çarptı: 2 ölü 2 yaralı!

Kahreden kaza, sabah saatlerinde, E-90 Otoyolu Osmaniye gişeleri yakınlarında meydana geldi. Gaziantep'e giden Hasan Balcı'nın kullandığı 34 CIC 701 plakalı otomobil, Erdal C. yönetimindeki 41 UJ 370 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Balcı ile yanındaki Ali Yapan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Balcı ve Yapan ile kazada yaralanan aynı otomobildeki Ayşegül Yapan (45) ve Almira Yapan (11), ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ali Yapan ve Hasan Balcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR şoförü Erdal C. gözaltına alındı.

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Osmaniye'de feci kaza! TIR'a çarptı: 2 ölü 2 yaralı!
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