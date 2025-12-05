Osmaniye’deki feci kaza kameraya böyle yansımış: 2 kişi hayatını kaybetmişti! 7 yaralı

Feci kaza, dün saat 19.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi İskender Türkmen Caddesi'nde meydana geldi. H.Y.'nin kullandığı otomobil, karşı şeritten gelen Ö.A.'nın kullandığı ticari araç ve A.K. idaresindeki otomobille çarpışarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Kazaya karışan araçlarda sıkışanlar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ahmet Yaybel (56) ve Muhammet Yaybel'in (10) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 2 kişinin cansız bedenleri de kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.