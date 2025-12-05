Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye'deki feci kaza kameraya böyle yansımış: 2 kişi hayatını kaybetmişti! 7 yaralı
Giriş Tarihi: 5.12.2025 15:37

Osmaniye'deki feci kaza kameraya böyle yansımış: 2 kişi hayatını kaybetmişti! 7 yaralı

Osmaniye’de 3 aracın karıştığıkazada, 1'i çocuk, 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralanmıştı. Acı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Feci kaza, dün saat 19.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi İskender Türkmen Caddesi'nde meydana geldi. H.Y.'nin kullandığı otomobil, karşı şeritten gelen Ö.A.'nın kullandığı ticari araç ve A.K. idaresindeki otomobille çarpışarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kazaya karışan araçlarda sıkışanlar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ahmet Yaybel (56) ve Muhammet Yaybel'in (10) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 2 kişinin cansız bedenleri de kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Bu arada kazanın bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz