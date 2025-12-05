Osmaniye’deki feci kaza kameraya böyle yansımış: 2 kişi hayatını kaybetmişti! 7 yaralı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kazaya karışan araçlarda sıkışanlar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ahmet Yaybel (56) ve Muhammet Yaybel'in (10) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 2 kişinin cansız bedenleri de kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.