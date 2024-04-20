Osmanlı mirası cami ibadete açıldı

Bulgaristan'ın orta kesiminde bulunan Sevlievo şehrindeki Osmanlı mirası 250 yıllık Eski Selvi Camisi onarıldıktan sonra yeniden ibadete açıldı. Yangın ve doğal afetler nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan Eski Selvi Camisi, duyarlı vatandaşların bağışlarıyla yeniden restore edildi. Osmanlı mirası yaklaşık 250 yıllık cami, restorasyon çalışmalarının ardından düzenlenen törenle hizmete açıldı. Avrupa için Liberaller Demokratlar İttifakı (ALDE) Eş Başkanı, Avrupa Parlamentosu Milletvekili İlhan Küçük ile Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi başta olmak üzere dini, kökeni farklı birçok kişi caminin restorasyonuna yardım etti. Küçük, "Bulgaristan'da Türklerin ve Müslümanların örf ve âdetlerinin korunması çaba gösteriyoruz" dedi.