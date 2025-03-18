Osmanlı torununu hizmetçisi soydu

Osmanlı Padişahı Sultan Vahideddin'in torunlarından Mesude Evliyazade hırsızlık kurbanı oldu. Güvendiği bir ajanstan 4 Şubat'ta Sarıyer'deki lüks evine yatılı olarak yardımcı alan Evliyazade bir süre sonra kıyafetlerinin ayakkabılarının ve çantalarının kaybolduğunu fark etti. Milyonlarca liralık mücevherlerinin yer aldığı birçok değerli parçanın çalındığını fark eden Evliyazade şikâyetçi oldu. Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, T.C. ile çalıntı değerli eşyaları sattığı belirlenen kızı gözaltına alındı. Şüphelinin çaldığı eşyalar arasında 2. Abdülhamid'in kızı Ulviye Sultan'dan kalan pırlantalaların da olduğu öğrenildi.