Koleksiyoner Bekir Kantarcı'nın koleksiyonundan oluşturulan "Gılaf-ı Reyya: Osmanlı'dan Günümüze Koku Şişeleri" sergisi Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı. Sergide, 18. yüzyıldan 20. yüzyılın ortalarına koku şişesi koleksiyonundan bir seçki sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bekir Kantarcı, yaptığı açıklamada, serginin hikâyesinin 35 yıl öncesine dayandığını belirterek, "Kokuyla üniversite yıllarında ilgilenmeye başladım. Zaman içerisinde kokuyla ilişkim, ilgi boyutundan çıkarak profesyonel bir anlama dönüştü" dedi. Serginin köklerinin Kapalıçarşı'da açtığı 'Parfümane' müzesine dayandığını aktaran Kantarcı, Osmanlı'dan bugüne parfüm, şişe, koku sanatı ve tarihi üzerine derli toplu bir birikimi sanatseverle buluşturdukları için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Sergi, 22 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.