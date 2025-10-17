“Osmanlı’ya büyük saygı duyuyorum”

Rus yazar, filozof ve düşünce adamı Lev Tolstoy'un yeğeni Kont Nikolai Tolstoy ve eşi Georgina Tolstoy, Yedikule Hisarı'nı gezdi. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın misafiri olan Tolstoy, büyük dedelerinden Pyotr Andreyevich Tolstoy'un Osmanlı İmparatorluğu zamanında İstanbul'da büyükelçi olarak görev yaptığını, bir süre Yedikule zindanlarına hapsedildiğini söyledi. Tolstoy, "Osmanlı'ya çok büyük saygı duyuyorum. Burası hapishane, bu benim için oldukça duygusal çünkü dedemi hep hayal ederdim. Sanırım burada iki yıl yatmış" dedi. Dedesinin Yedikule zindanlarından Moskova'ya mektuplar yazdığını dile getiren Tolstoy, "Bu mektuplar günümüze kadar ulaşmış. Ancak mektupları buradan nasıl çıkardı anlayamıyorum. Burası dünyanın en güçlü hapishanelerinden biri olmalı" ifadesini kullandı. Aile amblemlerinde Yedikule Hisarı'nın da yer aldığına değinen Tolstoy, Osmanlı Devleti dönemindeki bazı tarihi olaylara, dedesi İstanbul'dayken yaşananlara ilişkin de bilgiler verdi.