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Giriş Tarihi: 12.6.2022

Ot biçme yüzünden 3 kuzen öldürüldü

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Ot biçme yüzünden 3 kuzen öldürüldü
Bitlis'in Mutki ilçesinde akraba olan iki aile arasında merada ot biçme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kuzen hayatını kaybetti. Mutki ilçesine 30 kilometre uzaklıkta yer alan Küllüce Köyü'nde akraba olan 'Karataş' ve 'Umaç' aileleri arasında köyün dışında yer alan merada ot biçme nedeniyle tartışma çıktı. Karataş ailesi, köylünün ortak malı olan meranın kendi arazilerine yakın olduğunu belirterek ot biçmeye başladı. Karataş ailesinin merada ot biçtiğini duyan Umaç ailesi silahlarla meraya geldi. Husumetli Karataş ve Umaç ailesi arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Umaç ailesinin silahlarla açtığı ateş sonucu, 45 yaşındaki Naif ve 30 yaşındaki Meran Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 25 yaşındaki Özmen Karataş da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren 3 kişinin kuzen olduğu belirtilirken, köye gelen jandarma birlikleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma, Umaç ailesinden 5 kişiyi gözaltına alındı. Bitlis Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Naif, Meran ve Özmen kuzenler gözyaşları arasında Küllüce Köyü'nde toprağa verildi.

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Ot biçme yüzünden 3 kuzen öldürüldü
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