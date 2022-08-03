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Giriş Tarihi: 3.8.2022 00:15 Son Güncelleme: 3.8.2022 03:55

İstanbul'da korkutan yangın! 2 kişi dumandan etkilendi

Beyoğlu’nda 3 katlı bir otelde yangın çıktı. Müşterilerin tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle çevrede büyük panik yaşandı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da korkutan yangın! 2 kişi dumandan etkilendi

Olay saat 16:45 sıralarında yaşandı. Tarlabaşı Bulvarı, Daracık Sokakt'a bulunan 3 katlı otelden dumanların yükseldiğini görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada içeride insanların olduğunu fark eden vatandaşlar 4 kişiyi dışarıya çıkardı. 2 kişi yoğun dumandan etkilenirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken vatandaşlar itfaiye ekiplerine yardımcı olmak için seferber oldu.

Çevrede paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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İstanbul'da korkutan yangın! 2 kişi dumandan etkilendi
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