Otizm orkestrası konser verdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, otizm farkındalığını artırmak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in himayesinde, Trabzon Kent Konseyi Engelli Meclisi, İzmir Otizm Derneği ile Müzik Otizm'in iş birliğiyle İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT), Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sahne aldı.Otizmli bireylerin sanata katkılarını vurgulamak ve toplumun otizm konusunda bilinçlenmesini sağlamayı amaçlayan etkinlikte koroya, Şef Dr. Orçun Berrakçay ve Ritim Şefi Şefika Yurga önderlik etti. Çok sayıda özel gereksinimli birey ve ailelerinin katıldığı "Benimle Ritim Tut!" sloganıyla gerçekleşen konserde otizmli bireylerin müzikal performansı ayakta alkışlandı.Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Muharrem Cimşit, "Özel bireylerimizin yanında olmaya, eğitim fırsatlarını artırmaya devam ediyoruz. Engelsiz Yaşam Akademisi de faaliyete başladı" dedi.