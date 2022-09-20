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Giriş Tarihi: 21.9.2022

Otizmli Dadaş Murat bir ilki başardı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Otizmli Dadaş Murat bir ilki başardı
Otizmli 18 yaşındaki Muhsin Murat Bingül, kayak branşında Spor Bilimleri Fakültesi'ne yerleşen Türkiye'de ilk öğrenci oldu.
6 yaşından beri kendisi gibi otizmli olan ikiz kardeşi Aliye Zeynep ile birlikte kayak sporu yapan ve milli kayakçı olan Bingül, Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin yetenek sınavını başarı ile geçerek üniversite kartını Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'tan aldı.



Bingül hayalinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirterek, "3 yaşımdan beri jimnastik, 6 yaşımdan beri kayak yapıyorum. Ülkemizi Zihinsel Engelliler Dünya ve Avrupa kayak şampiyonlarında 4 kez temsil ettim. Amacım özel sporcular kayak şampiyonasında bayrağımızı dünyada dalgalandırmak. Lakabım Dadaş Murat. Cumhurbaşkanımıza biz engellilere gösterdiği sevgi ve tanıdığı yasal haklar nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.



Bingül'ün babası Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ise ailelere seslenerek "Ben burada bir başsavcı olarak değil iki otizmli meleğin babası olarak bulunuyorum. Çocuklarım boyunlarını kaldıramazken bugün her türlü sporu yapan, ülkemizi temsil eden, üniversite okuyacak noktaya gelen bireyler oldular. Murat'ın en büyük hayali aldığı madalyayı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a takdim etmek" dedi.

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Otizmli Dadaş Murat bir ilki başardı
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