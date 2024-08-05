Otizmli genç notaların gücüyle engelleri aştı

Erzurum Yakutiye'de yaşayan güvenlik görevlisi Uğur Yavuz ve Hicran Yavuz çiftinin oğulları Ufukcan Yavuz'a (20) 3 yaşındayken otizm teşhisi konuldu. Özel eğitim merkezinde öğrenimini tamamlayan Ufukcan'ın müzik öğretmeni sayesinde yeteneği keşfedildi. Hayatlarını oğulları Ufukcan'a adayan baba ve anne eve bir piyano alarak Ufukcan'ın bu yeteneğini pekiştirdi. Bir çok eseri hiç takılmadan icra eden Ufukcan, tüm yaşıtlarına da örnek oluyor. Aynı zamanda matematik yeteneği de olan Ufukcan 3 basamaklı sayılarda dahi kalem kağıt kullanmadan çarpma, bölme, toplama ve çıkarma işlemlerini yapabiliyor. Anne ve babası ile pratik yapan Ufukcan, tüm işlemleri aklından hızlı bir şekilde hesaplayabiliyor.Anne Hicran Yavuz'un okul öncesi öğretmeni olmasına rağmen mesleğini bırakıp sadece Ufukcan'a zaman ayırdığını söyleyen baba Uğur Yavuz, oğlunun üniversiteye de giderek yeteneğini ilerletmesini istediğini söyledi. Baba Yavuz, "Ufukcan müziği seviyor, dinlemek kendisine çok iyi geliyor. Öğretmenimiz bu konuda çok emek verdi. Piyano çok zor bir müzik aleti ama Ufukcan'da ki bu yetenek herkesi şaşırttı ve hızlı bir şekilde öğrendi. Umarum Ufukcan ilerde iyi bir piyanist olur" dedi.