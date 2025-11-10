Haberler Yaşam Haberleri Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdüre soruşturma
Giriş Tarihi: 10.11.2025 21:48

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdüre soruşturma

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otizmli öğrenciyi iterek merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu iddia edilen okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı.

AA
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdüre soruşturma

Alınan bilgilere göre, kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin, otizmli öğrenci B.U'yu ittiği ve öğrencinin merdivenlerden yuvarlanarak yaralandığı öne sürüldü. Olayın ardından ailenin şikayeti üzerine okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı.

KAMERALARA YANSIDI

Turgutlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 5 Kasım'da yaşanan olayın ardından adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtilerek, "Ayrıca ön idari tedbir olarak okul müdürünün görevinden ayrılması sağlanmıştır." ifadesine yer verildi. Öte yandan, olay anı okulun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, okul müdürü B.G'nin merdivenlerden inerken karşılaştığı öğrenciyi yanına çekip ittiği, öğrencinin dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandığı görülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdüre soruşturma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz