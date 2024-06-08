Oto galeride uyuşturcu ticaretine operasyon

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye İlçesi Aşağı Dudullu Mahallesi'nde oto galeri ve oto yıkamacı olarak faaliyet yürütülen 2 iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve 2 adrese operasyon düzenledi. Farklı suçlardan 5 kaydı olan ve uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen N.O. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 2 kilo 650 gram Marihuana maddesi, 2 tablet halinde toplam 13 uyuşturucu hap, 2 pompalı tüfek, bir ruhsatsız tabanca, 5 mermi, 19 kartuş, bir havai fişek, bir hassas terazi ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen uyuşturucu madde satıcısı N.O. tutuklandı. Bir kişi aranıyor.