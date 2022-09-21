Oto tamirci çatışmasında 2 kişi tutuklandı

Adana'da oto tamirci Kadir Şahin, meslektaşı Ahmet Taşçı'nın dükkanından izinsiz taşlama makinesini alarak iş yerine döndü. Duruma sinirlenen Taşçı, çırağını Şahin'in dükkanına yollayarak makineyi geri istedi. Kadir Şahin, makineyi geri vermek yerine çırağı darp ederek gönderince iki esnaf arasında önce kavga sonra da silahlı çatışma çıktı. Bir kişinin yaralandığı olayda 2 kişi tutuklandı.

İZİNSİZ VEREMEM

Olay, 19 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Oto tamircisi Kadir Şahin (36), taşlama makinesi istemek için iş yerinin karşısındaki meslektaşı Ahmet Taşçı'nın (42) yanına gitti. Taşçı'nın çırağı A.Y.Ö. (12), ustasına sormadan makineyi veremeyeceğini söyledi. Şahin ise sormasına gerek olmadığını söyleyip, taşlama makinesini aldıktan sonra iş yerine geri döndü. Bir süre sonra Şahin'in iş yerine giden çırak A.Y.Ö., makineyi geri vermelerini söyleyince oto tamircileri tarafından darp edildi.

SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI

Çırağının dövüldüğünü öğrenen Ahmet Taşçı, kuzeni Zeki Taşçı'yı telefonla arayıp, "Bunlara bir ders vermemiz gerekiyor" diyerek yanına çağırdı. Zeki Taşçı da arkadaşları Yılmaz Arabacı (31) ve Zübeyir Arslan'ı (30) yanına alıp, Şahin'in oto tamirhanesine gitti. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Şahin'in yanında çalışan Mustafa Kılınç (23), darbedildi. Dudağı camla kesilen Mustafa Kılınç, tabancayla ateş etmeye başladı.

ATEŞ ETMEYE DEVAM ETTİLER

Zeki Taşçı ile Yılmaz Arabacı da karşılık verince kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polisin 'Teslim ol!' ihtarına uymayan şüphelilerden Zeki Taşçı ile Yılmaz Arabacı, tabancayla rastgele ateş açtıktan sonra ara sokağa kaçarak izini kaybettirdi. Mustafa Kılınç, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, kavgaya karışan Ahmet Taşçı ve Zübeyir Arslan gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, kaçan Zeki Taşçı ile Yılmaz Arabacı'yı bir evin çatısında saklanırken yakaladı. Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan Yılmaz Arabacı ve Zeki Taşçı tutuklandı; Ahmet Taşçı ve Zübeyir Arslan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.