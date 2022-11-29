Otobanda feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 3 yaralı

Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan, kazaya neden olduğu belirlenen otomobilin sürücüsü Kahraman Kepenek doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölen Kahraman Kepenek'in cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazada yaralanan ve Halis Tevetoğlu ve diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.