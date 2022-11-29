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Giriş Tarihi: 29.11.2022 03:42

Otobanda feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 3 yaralı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, yolda savrulan bir otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Feci kazada yaralananlardan birinin ise sanatçı Tarkan’ın akrabası olduğu öğrenildi

İHA
Otobanda feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru gitmekte olan bir otomobil, Orhangazi kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobile aynı yönde gitmekte olan ve sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun da akrabası olduğu belirlenen Halis Tevetoğlu (44) idaresindeki otomobil çarptı.

Kazada Halis Tevetoğlu'nun yanı sıra aynı araçta bulunan Uğur Ruşen Doğan (40) ve Serdar Kara (33) ve diğer aracın sürücüsü Kahraman Kepenek (48) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik devlet Hastanelerine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan, kazaya neden olduğu belirlenen otomobilin sürücüsü Kahraman Kepenek doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölen Kahraman Kepenek'in cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazada yaralanan ve Halis Tevetoğlu ve diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Otobanda feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 3 yaralı
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