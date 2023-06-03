Haberler Yaşam Haberleri Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı
Giriş Tarihi: 4.6.2023

Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı
ADANA'DA, şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan belediye otobüsü ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Kaza, önceki gün akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Kütüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Minibüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen minibüste sıkışan Mustafa Bıçan, Nurettin Seçkin ve İrfan Avras, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bıçan ve Seçkin'in hayatını yitirdiği belirlendi. Kazada minibüsten çıkarılan Avras ile otobüste yaralanan 10 yolcu ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı Avras da hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kabine'nin yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu
SON DAKİKA: CHP'den flaş 'Kurultay' kararı! Seçim hezimeti sonrası süreç başlatıldı...
Yeni bakanlardan A Haber'e özel açıklamalar: Dikkat çeken Türkiye Yüzyılı vurgusu
SON DAKİKA: Yeni Kabine listesi belli oldu! Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak
SON DAKİKA | Ekonomi yönetiminde yeni dönem: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Kabine Toplantısı salı günü yapılacak
Türkiye Yüzyılı'nda kritik görev: Yeni Kabine'nin ekonomi kurmayları belli oldu
Son dakika! AK Parti'nin A takımı belli oldu: İşte o isimler...
SON DAKİKA | PSG Lionel Messi ile yollarını ayırdı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA