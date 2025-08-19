Otobüs kaptanı suçu asfalta attı

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda Sancaktepe Paşaköy/Yenidoğan gişeleri mevkisinde Tokat'tan hareket edip Tekirdağ istikametine giden yolcu otobüsü, iddiaya göre sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Otobüste bulunan 35 yolcudan 4'ü yaşamını yitirirken 20 yolcu yaralandı. Korkunç kazayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheli otobüs şoförü H.İ., Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılık ifadesinde otobüs firmasında bir hafta önce sigortalı olarak şoförlüğe başladığını söyleyen şüpheli, "Daha önceden oğluma ait olan otobüste uzun yol şoförlüğü yapmaktaydım. 17 Ağustos günü saat 22.30 sıralarında Çorum Osmancık'ta otobüse binerek kullanmaya başladım. Bolu Gerede'de 45 dakika istirahat ettikten sonra ikinci 4.5 saatlik sürüşe başladım. Kazadan hemen önce Yenidoğan semtine tam olarak hatırlamamakla birlikte 4 yolcu indirdiğimizi biliyorum" dedi. Sonrasında Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanmak için SonrPaşaköy gişelerine geldiğini belirten şüpheli, "Bu esnada hava aşırı yağışlıydı ve asfalt ıslaktı. Virajı dönmeye başladığım anda otobüs kaymaya başladı. Bütün kademelerde frene bastım ancak asfaltın ıslak olması sebebiyle fren etkili olmadı ve kaymaya devam ettim" şeklinde anlattı. Hâkimlik ise sorgusunun ardından şüpheli otobüs şoförü H.İ.'nin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.