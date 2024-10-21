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Giriş Tarihi: 21.10.2024 12:14 Son Güncelleme: 21.10.2024 12:22

Otobüs kazasında ölü sayısı 7’ye yükseldi

Aksaray’da tur otobüsünün devrildiği kazada ölü sayısı 7’ye yükseldi. Yaralı yolculardan Hafize Çimen (50) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaan ATALAY
Otobüs kazasında ölü sayısı 7’ye yükseldi

18 Ekim sabahı Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde meydana gelen kazada Balıkesir'den Kapadokya'ya giden Nurhan Hazer (55) yönetimindeki tur otobüsü, bariyerlere çarpıp, devrildi. Kazada yolculardan Hasan Tunalılar (65), eşi Pembe Tunalılar (62), Leyla Altuntaş (59), Neriman Çabukçay (78), Rukiye Aydın (51) ve annesi Ünzile Karabacak (69) hayatını kaybetti.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Hafize Çimen'de bugün hayatını kaybetti. Yaralı 12 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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Otobüs kazasında ölü sayısı 7’ye yükseldi
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