Otobüs terminalinde yatan örgüt lideri! Esnafın hayatını kabusa çevirdi

ARAÇ ŞOFÖRLERİ ŞOKE OLDU: İŞİ BIRAKIP KAÇTILAR

Suç örgütü, şoförlü şekilde kiraladıkları lüks araçlara kalabalık gruplar halinde binerek mobilyacı esnafını ziyarette ederek haraç istedi. Haraç vermeyi kabul etmeyen bir esnafı zorla iş yerinden alan suç örgütü, lüks arabaya bindirerek ıssız yere götürdü. Olup bitenden haberi olmayan araçların şoförleri, kiralayan kişilerin iş adamı olduğunu ve esnafın arkadaşları dolduğunu düşündü. Örgüt üyeleri, zorla bindirdikleri esnafı arabanın içerisinde döverek 200 bin Türk lirası senet imzalatmasının ardından gasp ederek yol kenarına attı. Olup bitenler karşısında şoka giren araç şoförleri, iş adamı olmadıklarını anlayarak işi bırakıp kaçtı. Örgüt tarafından öldürülme korkusu yaşayan esnaf, kendi dükkanlarına gelmemeye başladı. Tehditlere dayanamayan bir esnaf ise dükkanını tamamiyle kapattı. Suç örgütü bu şekilde 13 esnafı canından bezdirirken 3 milyon Türk lirası gelir elde etti.