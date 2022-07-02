Otogarda kurban bayramı hareketliliği; ek seferler konuldu





BAYRAMDA ANA SEFERLER DOLU, EK SEFERLER BAŞLADI

Birol Özcan, Kurban Bayramı'nda otogarda hareketlilik yaşandığına dikkat çekerek, "Kurban Bayramı'nda şu anda ana servislerde yer kalmadı. İlave seferler başladı. 1 Temmuz'dan 18 Temmuz'a kadar ilave sefer yapabiliyoruz. Ek seferler açtık ancak giden otobüs boş geliyor. Biz eskiden 300 liraya yolcu taşıdığımız zaman o yolcudan para kazanıyorduk. Artık senede 5-6 sefer giden aile bir sefer gitmeye başladı. En fazla bin 400 otobüs çıkmış. Eskiden, buradan 2 bin 500 otobüs çıkıyordu. Sefer sayımız öyleydi" dedi.

Özcan, "Bizde sefer sayıları azaldı. Yolcu maliyetleri yüksek olduğu için, mazot fiyatlarından dolayı fiyatı yükselttik. Yolcularımız azaldı. Mazottaki KDV'yi indirmemiz lazım. İstanbul'dan hızlı tren Ankara'ya, Konya'ya kadar gidiyor. Eskiden Eskişehir Ankara otobüsleri 15 dakikada bir çalışırdı ama şimdi kalkmıyor. Bugün biz fiyatları azaltmazsak, yolcunun maliyetini indirmezsek bu kapasiteyle çalışma şansımız yok" ifadelerini kullandı.