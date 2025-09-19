Otomobil ATV’ye çarptı baba öldü, iki oğlu yaralandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Ambar Mahallesi mevkiinde M.K. idaresindeki otomobil ile önünde seyir halinde olan ATV çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tarlaya düşen ATV'nin üstündeki Kasım Kaya (71), oğulları Azat Kaya ve Tevfik Kaya yaralandı. Ağır yaralanan Kasım Kaya, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen kazada ise Mehmet Gümüşlü idaresindeki otomobil HilvanŞanlıurfa yolunda sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolcu otobüsüne, ardından da yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Sürücü Mehmet Gümüşlü hayatını kaybetti. Eşi ve kızları ise ağır yaralandı.