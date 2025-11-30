Otomobil baraj gölüne uçtu: 2 ölü, 1 kayıp

Sabah saatlerinde gerçekleşen kazada, kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobilin sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu aracın baraj gölüne yuvarlandığı bildirildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, su üstü ve su altı arama faaliyetlerini eş zamanlı olarak yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucu araç içerisindeki 3 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kayıp durumdaki 1 kişiye ulaşılabilmesi için gölde ve çevresinde geniş çaplı arama–tarama faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü bildirildi. Ekiplerin çalışmalarının gün boyunca devam edeceği öğrenildi.