Otomobil baraj gölüne uçtu: 3 ölü

Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkarak baraja düşen otomobildeki üç kişi hayatını kaybetti. Olay, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Zernek Barajı bölgesinde yaşandı. İçinde 3 kişinin bulunduğu bir otomobil, kontrolden çıkarak baraja düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi.Van Emniyet Müdürlüğüne ait ROW (Sualtı Görüntüleme Cihazı) cihazının da kullanıldığı çalışmalar sonucunda Rojhat Durgun (21) ve Cihat Durna'nın (22) cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Kayıp olduğu belirtilen Furkan Özdemir'in (22) de ilerleyen saatlerde cansız bedenine ulaşıldı. Üç arkadaşın da bir otobüs firmasında muavinlik yaptıkları ve araç kiralayıp Yüksekova'dan Van'a gittikleri öğrenildi.