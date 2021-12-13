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Giriş Tarihi: 13.12.2021 13:51 Son Güncelleme: 13.12.2021 13:51

Otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale'de meydana gelen olayda Y.Y. idaresindeki otomobil, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak dereye uçtu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarabilmek için makas yardımıyla aracın tavan bölümü kesildi. Uzun uğraşlar sonucu sürücü, polis ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Derenin içerisinde sedye ile yukarı çıkartılan sürücü Y.Y'nin olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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Otomobil dereye uçtu: 1 yaralı
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