Otomobil elektrik direğine çarptı abla-kardeş öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Mehmet Demiryürek'in kullandığı otomobil, önceki akşam Akşar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Sürücü Mehmet Demiryürek olay yerinde, ablası Dürdane Dinç ise hastanede hayatını kaybetti. Kaza kurbanı kardeşler, dün öğlen namazına müteakip Kerimler Mezarlığı'nda toprağa verildi.Kocaeli Kandıra ilçesinde, Seyit Seyman'ın kullandığı otomobil, önceki gece kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Seyman ve yanında bulunan Mustafa Ören otomobilde sıkışarak öldü. İkilinin, çocukluk arkadaşı olduğu öğrenildi.Konya'nın Altınekin ilçesinde Ahmet Ulu (38) yönetimindeki otomobil, önündeki Mehmet Akıncı'nın (28) kullandığı otomobile çarptı. Sürücülerle Mehmet Akıncı'nın babası Erol Akıncı'nın (54) yaralı kurtulduğu kazada, eşi Merve Akıncı (23) ve annesi Firdevs Akıncı (55) öldü.Aydın'da, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Murat Önder'in kullandığı otomobil, dün Aydın-Denizli karayolunun Sultanhisar ilçesi mevkiinde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil takla atarak su tahliye kanalına uçtu. Araçta sıkışan ve ağır yaralanan Önder kaldırıldığı hastanede öldü.Düzce'de, D-100 Karayolunun Doğanlı mevkiinde tekerlekli sandalyeyle yolun karşısına geçmeye çalışan engelli İlyas Işıldak, N.S.T.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.