Otomobil ile otobüs çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı!

Kaza, Uşak merkeze bağlı Durak Mahallesi Gazi Bulvarı ile aynı mahalleye bağlı Günsazak Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazi Bulvarı üzerinde seyir halinde olan M.A. (36) idaresindeki otomobil ile Gazi Bulvarı'ndan Günsazak Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen A.Ç. (27) yönetimindeki sanatçı orkestrasını taşıyan otobüs çarpıştı.