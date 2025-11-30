Haberler Yaşam Haberleri Otomobil ile otobüs çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı!
Giriş Tarihi: 30.11.2025 04:09

Uşak'ta seyir halinde olan otomobil ile sanatçı orkestrası taşıyan otobüs çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İHA Yaşam
Kaza, Uşak merkeze bağlı Durak Mahallesi Gazi Bulvarı ile aynı mahalleye bağlı Günsazak Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazi Bulvarı üzerinde seyir halinde olan M.A. (36) idaresindeki otomobil ile Gazi Bulvarı'ndan Günsazak Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen A.Ç. (27) yönetimindeki sanatçı orkestrasını taşıyan otobüs çarpıştı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilde sıkışan sürücü ile yolcu konumunda bulunan Y.O. (28) ve S.T. (26) çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan S.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, otobüsün ünlü sanatçı Kıraç'ın orkestrasını, bugün Uşak'ta bir restoranda verdikleri konserin ardından kent merkezindeki otele götürdüğü öğrenildi. Otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.

