Otomobil menfeze düştü: 1 ölü 2 yaralı

Bayburt-Gümüşhane karayolunun Sargınkaya köyü mevkiinde kaza sabah saatlerinde meydan gelen olayda, İran uyruklu Salehi ailesinin içerisinde bulunduğu İran plakalı otomobil sürücüsü Abolfazl Salehi'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki duvara çarparak menfez boşluğuna düşen otomobilde sürücü Abolfazl Salehi (39) sıkıştığı yerde hayatını kaybederken, araçta bulunan eşi Elina Salehi ve kızı Zahra Ashena Salehi yaralandı.

Kazada hafif yaralanan Zehra Ashena Salehi, araçları durdurarak yardım istedi Bölgeye 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri araçta sıkışan sürücü Abolfazl Salehi ve eşi Elina Salehi'yi bulundukları yerden çıkardı. Ekipleri tarafından yapılan incelemede araç sürücüsü Abolfazl Slehjı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı eşi Elina Salehi ve kızı Zahra Ashena Salehi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Abolfazl Slehı'nın cansız bedeni incelenmek üzere Adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.