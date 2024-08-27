Otomobil, TIR’a ok gibi saplandı: 1 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Murat Ç.'nin kullandığı otomobil, D-400 Karayolu Ilıca Mahallesi mevkiinde bulunan petrol istasyonu yanında emniyet şeridindeki park halinde TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorsesine ok gibi saplanan ve hurdaya dönen otomobildeki Ayşe Tuğba Akbulut (21) ölürken, sürücü ise yaralı kurtuldu. Murat Ç.'nin ifadesinde, kedilerini veterinerden getirirken araç içerisinde hareket edince dikkatinin dağıldığını ve TIR'ı fark etmediğini söylediği öğrenildi.Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Akpınar Köyü girişindeki köprüde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerleri de aşan otomobil yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düştü. Kazada sürücü Ekrem Cengiz (41) öldü.Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde virajı alamayan otomobil tabelaya çarparak takla attı. Otomobildeki Mevlüt İlhan (43) ölürken, Yılmaz K. ise yaralandı.Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki Ebru M. (40) ölürken, sürücü eşi S.M. (45) ve kızı A.M. (7) yaralandı.Kütahya'da, kontrolden çıkarak tarlaya devrilen hafif ticari araçtan fırlayan Mehmet Ali Kırgöz (23) öldü.Şırnak'ın Silopi ilçesinde, hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü Kerem Çeviker öldü.