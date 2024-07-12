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Giriş Tarihi: 12.7.2024 19:32 Son Güncelleme: 12.7.2024 20:16

Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 2 genç ağır yaralı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralanırken, kayıp olduğu düşünülen bir kişi aranıyor.

MEHMET ÇETİN MEHMET ÇETİN
Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 2 genç ağır yaralı

Alper Hisar (20) ve Selime Bağcı (20) Yumrutepe bölgesine otomobilleriyle gezmeye gitti. Arkadaşların içinde olduğu otomobil kontrolden çıkarak, yaklaşık 200 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler yaralı Hisar ve Bağcı'yı uzun süren çalışmalar sonucu güçlükle ambulanslara taşıdı. Ermenek Devlet Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi.

Öte yandan araçta üçüncü bir kişinin olma ihtimaline karşın bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Otomobilin uçurumdan yuvarlanması ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 2 genç ağır yaralı
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