Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 2 genç ağır yaralı

Alper Hisar (20) ve Selime Bağcı (20) Yumrutepe bölgesine otomobilleriyle gezmeye gitti. Arkadaşların içinde olduğu otomobil kontrolden çıkarak, yaklaşık 200 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler yaralı Hisar ve Bağcı'yı uzun süren çalışmalar sonucu güçlükle ambulanslara taşıdı. Ermenek Devlet Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi.

Öte yandan araçta üçüncü bir kişinin olma ihtimaline karşın bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Otomobilin uçurumdan yuvarlanması ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.