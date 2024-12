Otomobil yarışı 5 gencin sonu oldu

Bartın'da yaşayan 5 genç, önceki akşam dünyaca ünlü İnkumu'nda düzenlenen bir partiye gitti. Partinin ardından da sürücü Berkay Kaya'nın (22) kullandığı araçla eve dönmek üzere yola çıktı. Ancak iddiaya göre yolda başka bir araçla yarışmaya başlayan Kaya, Boğaz mevkiinde karşı şeritten gelen Ümit Kömeç'in (44) kullandığı kamyonla çarpıştı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü ile ön koltukta oturan Rahmi Can Odabaş (21) olay yerinde, Özgür Çomak (22), Koray Uğuz (23) ve Murat Can Körükçü(21) ise hastanede yaşamlarını yitirdi.İtfaiye, araçta sıkışan 2 genci çıkarmaya çalışırken, olay yerine gelen Bartın Belediyesi Cenaze Aracının şoförü Bilal Yılmaz, sağ ön koltuktaki cesedin, kayınbiraderi Rahmi Can Odabaş olduğunu öğrendi. Kayınpederini arayan Yılmaz acı haberi verdi. Bilal Yılmaz, kayınbiraderini, kendi elleri ile cenaze aracına koydu. Kamyon şoförü ise gözaltına alındı.Kazada ölen arkadaşların Bartın Üniversitesi'nde aynı dönemde okudukları ve lise döneminden beri arkadaş oldukları öğrenildi. Öte yandan 5 arkadaşın otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin ailelerine teslim edildiği bildirildi. Cenazeler gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. 5 arkadaşın İnkumu tatil beldesine gezmeye gittikleri öğrenildi. Kazanın dönüş yolunda yaşandığı kaydedildi.