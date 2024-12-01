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Giriş Tarihi: 2.12.2024

Otomobil yarışı 5 gencin sonu oldu

Bartın'da otomobiliyle yarış yaptığı iddia edilen genç, kamyonun altına girdi. Araçtaki 5 genç öldü. Olay yerine gönderilen cenaze aracının sürücüsü, ölenlerden birinin kayınbiraderi olduğunu öğrenince kayınpederine acı haberi telefonla verdi

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Otomobil yarışı 5 gencin sonu oldu
Bartın'da yaşayan 5 genç, önceki akşam dünyaca ünlü İnkumu'nda düzenlenen bir partiye gitti. Partinin ardından da sürücü Berkay Kaya'nın (22) kullandığı araçla eve dönmek üzere yola çıktı. Ancak iddiaya göre yolda başka bir araçla yarışmaya başlayan Kaya, Boğaz mevkiinde karşı şeritten gelen Ümit Kömeç'in (44) kullandığı kamyonla çarpıştı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü ile ön koltukta oturan Rahmi Can Odabaş (21) olay yerinde, Özgür Çomak (22), Koray Uğuz (23) ve Murat Can Körükçü(21) ise hastanede yaşamlarını yitirdi.




BABAYA EN ACI TELEFON
İtfaiye, araçta sıkışan 2 genci çıkarmaya çalışırken, olay yerine gelen Bartın Belediyesi Cenaze Aracının şoförü Bilal Yılmaz, sağ ön koltuktaki cesedin, kayınbiraderi Rahmi Can Odabaş olduğunu öğrendi. Kayınpederini arayan Yılmaz acı haberi verdi. Bilal Yılmaz, kayınbiraderini, kendi elleri ile cenaze aracına koydu. Kamyon şoförü ise gözaltına alındı.

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Kazada ölen arkadaşların Bartın Üniversitesi'nde aynı dönemde okudukları ve lise döneminden beri arkadaş oldukları öğrenildi. Öte yandan 5 arkadaşın otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin ailelerine teslim edildiği bildirildi. Cenazeler gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. 5 arkadaşın İnkumu tatil beldesine gezmeye gittikleri öğrenildi. Kazanın dönüş yolunda yaşandığı kaydedildi.

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Otomobil yarışı 5 gencin sonu oldu
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