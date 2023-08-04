Otomobilde ölü bulundular

Sivas'ınYıldızeli ilçesinde bir kadın ile bir erkek, otomobil içinde göğüs bölgelerinden silahla vurularak öldürülmüş olarak bulundu. İlçeye bağlı Emirler Köyü yakınlarında yol kenarında uzun süre park halinde duran 44 ADP 354 plakalı otomobili gören köylüler, aracın yanına gittiklerinde bir kadın ve bir erkek cesedi ile karşılaştı. Durum sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri otomobil içindeki kadın ve erkeğin ölmüş olduklarını belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde cesetlerin Malatya'nın Arapgir ilçesi nüfusuna kayıtlı Özay Gül (34) ve Selda Karaca'ya (24) ait olduğu anlaşıldı. Araç içerisinde bir de tabanca bulundu. İncelemelerin ardından cenazeler otopsi işlemleri için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın başka kişilerce bir saldırı mı, yoksa intihar mı olup olmadığı araştırılıyor.