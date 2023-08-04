Haberler Yaşam Haberleri Otomobilde ölü bulundular
Giriş Tarihi: 5.8.2023

Otomobilde ölü bulundular

Otomobilde ölü bulundular
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir kadın ile bir erkek, otomobil içinde göğüs bölgelerinden silahla vurularak öldürülmüş olarak bulundu. İlçeye bağlı Emirler Köyü yakınlarında yol kenarında uzun süre park halinde duran 44 ADP 354 plakalı otomobili gören köylüler, aracın yanına gittiklerinde bir kadın ve bir erkek cesedi ile karşılaştı. Durum sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri otomobil içindeki kadın ve erkeğin ölmüş olduklarını belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde cesetlerin Malatya'nın Arapgir ilçesi nüfusuna kayıtlı Özay Gül (34) ve Selda Karaca'ya (24) ait olduğu anlaşıldı. Araç içerisinde bir de tabanca bulundu. İncelemelerin ardından cenazeler otopsi işlemleri için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın başka kişilerce bir saldırı mı, yoksa intihar mı olup olmadığı araştırılıyor. Fatmanur AKKİŞİ

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP’de yerel seçim paniği! O isim canlı yayında itiraf etti: Hatay'ı ve Eskişehir’i kaybedecekler
Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Disney Plus’ın skandal Atatürk dizisi kararına tepkiler çığ gibi: Saygısızlık yaptılar, büyük terbiyesizlik
Ülke tarihinde ilk! Gabar Dağı'nda günlük petrol üretim rekoru kırıldı
Avrupa Birliği'nden TikTok'a şok: Ceza verilmesinin önü açıldı
Diş ağrısıyla hastaneye gitti hayatını kaybetti
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin  ASAT binasını bastı... "34 gündür suyum yok"
Son dakika haberi | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten PKK yandaşlarının AİHM binasındaki terör propagandasına tepki
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobilde ölü bulundular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA