Otomobilin çarptığı Merve öğretmen hayatını kaybetti

Kaza, 20 Mayıs'ta Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. Latife K. yönetimindeki 01 LD 400 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen öğretmen Merve Çürük'e çarptı. Yaralı Latife K. ile Merve Çürük hastaneye kaldırıldı. Merve Çürük, doktorların müdahalesine rağmen hayata veda etti.

Latife K.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, bebeğinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Bir süre önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtilen Merve Çürük'ün cenazesi, Kozan'da toprağa verildi.