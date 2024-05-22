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Giriş Tarihi: 22.5.2024 13:35 Son Güncelleme: 22.5.2024 13:43

Otomobilin çarptığı Merve öğretmen hayatını kaybetti

Adana'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı fen bilgisi öğretmeni Merve Çürük (26) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü, 8 aylık hamile Latife K.'nin ise hastanede tedavisi sürüyor.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Otomobilin çarptığı Merve öğretmen hayatını kaybetti

Kaza, 20 Mayıs'ta Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. Latife K. yönetimindeki 01 LD 400 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen öğretmen Merve Çürük'e çarptı. Yaralı Latife K. ile Merve Çürük hastaneye kaldırıldı. Merve Çürük, doktorların müdahalesine rağmen hayata veda etti.

Latife K.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, bebeğinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Bir süre önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtilen Merve Çürük'ün cenazesi, Kozan'da toprağa verildi.

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Otomobilin çarptığı Merve öğretmen hayatını kaybetti
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