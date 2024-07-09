Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kaza, dün Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Deredolu beldesinde yaşandı. Erzincan'dan Kelkit istikametine gitmekte olan Ercan K. (51) idaresindeki otomobil, Deredolu beldesinde geçerken yoldan karşıya geçmekte olan 80 yaşındaki Emine Tok'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Yaşlı kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.