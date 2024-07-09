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Giriş Tarihi: 9.7.2024 10:58 Son Güncelleme: 9.7.2024 11:29

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yoldan karşıya geçmekte olan otomobilin çarptığı 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kaza, dün Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Deredolu beldesinde yaşandı. Erzincan'dan Kelkit istikametine gitmekte olan Ercan K. (51) idaresindeki otomobil, Deredolu beldesinde geçerken yoldan karşıya geçmekte olan 80 yaşındaki Emine Tok'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Yaşlı kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
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